Samsunspor'da Thomas Reis'den Jose Mourinho övgüsü!

Trendyol Süper 9. haftasında Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bu kritik maç öncesi ev sahibi takımda teknik direktör Thomas Reis dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Reis'in özellikle Mourinho sözleri gündem oldu.

Thomas Reis, Portekizli hoca hakkında "Jose Mourinho gibi dünyaca ünlü bir teknik adama karşı rakip olmaktan çok mutluyum, onun stilini çok beğeniyorum." şeklinde konuştu.

İŞTE O SÖZLER: