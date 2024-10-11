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Haberler Samsunspor

4'te 4 yapan Samsun, dört gözle Fenerbahçe'yi bekliyor!

Başkan Vekili Bilen: “F.Bahçe maçı, bir futbol şöleni olacak. Kazanırsak Türk futbolunun gündemine geleceğiz. Belki de sezonun en çok konuşulacak maçlarından biri olacak.”

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 06:50
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4'te 4 yapan Samsun, dört gözle Fenerbahçe'yi bekliyor!

Süper Lig'de 4'te 4'le 2. sıradaki Samsunspor'un Başkan Vekili Veysel Bilen, milli ara sonrasında sahalarında karşılaşacakları Fenerbahçe'ye gözdağı verdi. Samsunspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçların zevkli ve rekabetçi geçtiğini belirten Bilen, "Fenerbahçe maçı, tam bir futbol şölenine dönüşecek. Bu maçı kazanmanın sadece bir maç kazanmak olmadığını biliyoruz. Kazanırsak Samsunspor'u Türk futbolunun gündemine taşıyacağız. Belki o haftanın, ligin ilk yarısının, belki de sezonun en çok konuşulacak maçlarından biri olacak" dedi.

NTCHAM, F.BAHÇE'YE MOTİVE OLDU

Veysel Bilen, 4 gol, 1 asistle takımın yıldızlaşan ismi olan Kamerunlu maestro Ntcham'ın Fenerbahçe maçında oynamak için Milli Takım'dan affını istediğini vurguladı. Bilen, "Ntcham milli davet aldı ancak sağlık ekibimiz, 'Giderse iyileşme süreci uzar' raporu verdi. Ntcham'da 'Benim için Fenerbahçe maçı son derece önemli. Mutlaka oynamak istiyorum, böyle bir maçı yaşamak istiyorum' dedi ve milli takımının hocasıyla görüşüp affını istedi" diye konuştu.

TRANSFER ŞUBATTAN SONRA

Veysel Bilen, FIFA'nın Samsunspor'a koyduğu iki dönem transfer yasağının sezon sonunda biteceğini belirtip şunları söyledi: Şubatta transfer sezonu kapandıktan sonra gelecek sezonun planlamasını yapmak adına takımlarında sözleşmesi biten oyuncuları scout ekibimiz takip edecektir.

YILDIRIM'DAN ÖZEL PRİM

Daha önce futbolcularının Fenerbahçe maçına çok motive bir şekilde hazırlandıklarını açıklayan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, prim müjdesi de verdi. Yüksel Yıldırım, oyuncularının motivasyonunu yükseltmek için sahalarındaki Fenerbahçe karşılaşmasının kazanılması durumunda takıma özel prim vadetti.

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