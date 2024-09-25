Demirel dönüyor

Alanyaspor yenilgisi sonrasında Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Volkan Demirel ile bir araya geldi. 42 yaşındaki teknik adamın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve önümüzdeki günlerde sürecin netleşeceği öğrenildi. Ligde sadece bir puan toplayabilen Akdeniz temsilcisi bu maçlarda rakip filelere dört gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

HATAY'I BIRAKMADI

Aktif futbol yaşantısına Fenerbahçe ile veda eden efsane isim, antrenörlük kariyerine de sarı-lacivertlilerde başladı. 2019-21 arasında antrenör olarak görev yapan genç çalıştırıcı ardından teknik direktör oldu. 17 Aralık 2021'de Fatih Karagümrük'te göreve başlayan Demirel, 30 Haziran 2022'ye kadar görevde kaldı. Bir sonraki adresi ise Hatayspor oldu. Özellikle deprem dönemindeki duruşuyla büyük takdir topladı. 3 Mayıs 2024'te görevinden ayrılan Demirel, yorumculuğa başlamıştı.