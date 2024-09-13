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Haberler Samsunspor

Biz lige hazırız

Samsunspor'da orta saha oyuncusu Ait Bennasser, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Biz lige hazırız
Samsunspor'da orta saha oyuncusu Ait Bennasser, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Ligde oynadıkları 3 maçta da iyi performans gösterdiklerini belirten Bennasser, "Birçok takım şu an için hazır olmayabilir ama Samsunspor hazır. Şu an en büyük hedefimiz ligde kalmak" dedi. Deneyimli orta saha, "Sezona iyi bir şekilde başladık. Şimdi yapmamız gereken önümüzdeki maçlara en iyi şekilde odaklanmak" diye ekledi. Samsunspor'u sevdiğini kaydeden Bennasser, "Samsunspor forması giymekten memnunum. Şu an önemli olan şey takımın başarısıdır. Tüm odak noktam Samsunspor'un başarısı üzerine" ifadelerini kullandı.
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