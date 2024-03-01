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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Süper Lig'e geldikten sonra çok şaşırdım

Yılport Samsunspor'un Alman teknik direktörü Markus Gisdol, Süper Lig'de kaliteli takımların olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 11:32
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Süper Lig'e geldikten sonra çok şaşırdım

Yılport Samsunspor'un Alman teknik direktörü Markus Gisdol, "Süper Lig'e geldikten sonra çok şaşırdım, buradaki kaliteyi gördüm." dedi.

Almanya'da FC Köln, Hamburg, TSG 1899 Hoffenheim ve Rusya'da FK Lokomotiv Moskova takımlarını çalıştırdıktan sonra ilk kez Süper Lig'de Samsunspor'un başına geçen Markus Gisdol, Türk futbolu ile ilgili gözlemlerini anlattı.

Hakem olmanın dünyanın her yerinde zor olduğuna işaret eden Gisdol, "Özellikle Türkiye'de hakem olmak zor. Türkiye'de hakemlik mesleği yapıyorsanız çok daha fazla zorlanıyorsunuz demektir, eminin Almanya'da hakem olmak daha kolaydır. Benim teknik direktör olarak kendi performansıma bakmam gerekiyor. Ben burada yaşadığım müddetçe Türk kültürüne de ayak uydurmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Gisdol, Süper Lig'de kaliteli takımlar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ben Süper Lig'e geldikten sonra çok şaşırdım, buradaki kaliteyim gördüm. Türk futbolu her geçen gün gelişen bir lig. Ben bu kadar zor olacağını da beklemiyordum açıkçası. Çok zorlu rakiplere karşı oynuyoruz, çok iyi takımlar var. Antalyaspor'da onlardan bir tanesi. Özellikle deplasmanda onlara karşı oynamanın zor olduğunu düşünüyorum. Antalya gibi çok zor rakipler var."

A Milli Futbol Takımı'nın durumunu da değerlendiren Gisdol, "Milli takım inanılmaz oynuyor, çok iyi oynuyor. Bu şekilde akademilerden gençlerden kurulu bir sistem devam edecek olursa, gençlere daha fazla süre tanınacak olursa ben kesinlikle Türk futbolunun ileriki yıllarda daha fazla gelişeceği düşüncesindeyim." şeklinde konuştu.

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