Derbiye motiveyiz

Samsunspor'un Slovak milli stoperi Satka, Karadeniz derbisinde evlerinde oynayacakları Rizespor maçının önemine değindi. Gaziantep'te beraberliği getiren golü atan Satka, "Üç puanı alamadığımız için hayal kırıklığı yaşadık. 1 puan da düşme hattındaki rakibimizden aldığımız için çok önemli. Puanı attığım golle almamız ise kendi adıma sevindirici. Defans oyuncusu olarak gol atmak ve takıma katkı vermek çok önemli. Haftanın 11'ine seçilmek de benim adıma önemli. Bizim için bu saatten sonra alınacak puan veya puanların çok çok önemi var. Maçlara çok iyi motive oluyoruz ve taraftarlarımızın desteği ile güzel sonuçlar alıyoruz. Bu sezon ana hedefimiz ligde kalmak. İlk 7-8 maç sonrasında sadece 1 puanımız vardı. Kimse bu durumlara geleceğimize inanmadı. Şimdiye kadar nasıl performans gösterdiysek ligin geri kalanında da aynı performansı göstereceğiz" diye konuştu.