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Morelos bombası

Samsunspor, Sa Santos forması giyen 27 yaşındaki golcüye resmi teklif yaptı. Rangers kariyeriyle göz dolduran Alfredo Morelos, sezon başında Santos’un yolunu tutmuştu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Morelos bombası

Golcü arayışlarını sürdüren Samsunspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Kırmızı-beyazlılar, Santos forması giyen Alfredo Morelos'a resmi teklif yaptı. Sezon başında Brezilya ekibini imza atan 27 yaşındaki Kolombiyalı için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin iletildiği öğrenildi. Başkan Yüksel Yıldırım'ın transfer görüşmelerini bizzat yürüttüğü Morelos'un Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Tecrübeli forvetin transferinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

F.BAHÇE'YE İMZA ATIYORDU

Sezon başında Fenerbahçe'yle görüşen Alfredo Morelos, imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi. Fakat daha sonra bu transfer gerçekleşmeyince Kolombiyalı oyuncu, Brezilya'da Santos'un yolunu tuttu. Glasgow Rangers'taki kariyeriyle dikkat çeken Morelos, İskoç temsilcisinde 269 karşılaşmada 124 gol, 58 asistlik performans ortaya koydu. Morelos ayrıca Finlandiya ekibi HJK Helsinki'de 62 maçta 46 gol, 13 asistle oynadı. Kolombiya Milli Takımı formasını ise 11 kez giyen yıldız futbolcu 1 gol kaydetti.

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