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Sambacı kanat

Transfer yasağı ertelenen kırmızı-şimşekler, Yunan ekibiyle 2027’ye kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki sağ açıkla el sıkıştı. Kulüp tarafında ise sıkı pazarlıklar sürüyor.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Sambacı kanat

Transfer yasağı ertelenen Samsunspor, 3-4 takviye yapmayı planlıyor. Teknik direktör Gisdol'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kırmızı-şimşekler, orta saha ve kanat için rotasını Yunanistan'a çevirdi. Karadeniz ekibi, AEK Atina'dan Brezilya asıllı İsveçli Eliasson'la anlaştı. 2027'ye kadar kontratı bulunan Eliasson için tüm şartlarını zorlayan Samsunspor'un, birkaç gün içinde somut adımlar atacağı öğrenildi.

LAURA DONDURULDU

İsveç'te Falkenberg takımının alt yapısından yetişen Eliasson, bu sezon 31 maçta 3 gol ile 7 asist yaptı ve 10 gole katkı sundu. İsveç'in tüm alt yaş kategorilerinde oynayan tecrübeli futbolcu, orta saha sağ, sağ ve sol kanatta oynayabiliyor. Öte yandan 14 yabancı kontenjanı dolu olan Samsun ekibi, yer açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şimşekler, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 28 yaşındaki Kongolu forveti Laura'nın sözleşmesini dondurdu.

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