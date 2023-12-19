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Samsunspor kaptanı Osman Çelik'ten açıklamalar

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in son iki haftasını galibiyetle geçen Yılport Samsunspor'un takım kaptanı Osman Çelik, 21 Aralık Perşembe günü karşılaşacakları TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek çıkışa devam etmek istediklerini söyledi. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 17:05
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Samsunspor kaptanı Osman Çelik'ten açıklamalar

Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osman Çelik, takımın son 2 haftadır aldığı galibiyetlerle bir ritim yakaladığına dikkati çekerek, "Bu hafta sahamızda Konyaspor ile oynuyoruz. Şu an puan cetveline baktığımızda rakibimiz gibi gözüküyor ama Samsunspor'un bulunduğu durum onlara rakip olacak seviyede değil, çünkü bizim daha üstleri hak ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden bu maçta da çıkışımızı devam ettirip 3 puan alıp yukarı sıralara tırmanmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Osman Çelik, ligin ilk 7 haftasında farklı bir formatla oynadıklarını hatırlattı.

Takımının ilk 7 hatalık performansını değerlendiren Osman Çelik, "Aslında ilk 7 haftada oynadığımız sistem bizi bir alt ligde şampiyon yapmıştı ama bu ligde istediğimiz sonuçları alamadık. Şimdi geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Teknik direktörümüz Marcus Gisdol geldikten sonra iyi bir çıkış yakaladık. Takım enerji olarak da dinamizm olarak da fiziksel olarak da farklı bir seviyeye geldi. Gerçekten çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların karşılığını da puan olarak alıyoruz. İki maç üst üste galip gelerek istediğimiz sonuçları aldık. Bu serimiz devam edecek. Şimdi sahamızda Konyaspor ile oynayacağız. Buradan da 3 puan alıp yukarıya doğru tırmanışımız son sürat devam edecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un 11 yıl sonra Süper Lig'e çıktığını hatırlatan Osman Çelik, "Uzun yıllar sonra ilk defa Süper Lig'e çıkmış bir takımda yeni oluşan bir kadro vardı. Burada insanların birbirini tanıma süreci biraz sancılı geçti ama şu anda gerçekten bir aile ortamı yakaladık. Hem saha içinde hem saha dışında güzel birliktelik var zaten. Bu da oynadığımız futbola ve sonuçlara yansıyor. Samsunspor camiasının, kulübünün ve şehrinin de böyle bir bütün halinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da bizi daha yukarılar taşıyacak." dedi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kültür fizik hareketleri ile başladı. Dar alanda kısa pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra çift kale maç oynadı.

Antrenmana, sakatlıkları süren Gaetan Laura, Nanu, Zeki Yavru, Youssef Ait Bennasser katılmazken, sakatlığı geçen Landry Dimata ise takımla idmanlara çıkmaya başladı.

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