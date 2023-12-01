Samsun Demir’e hazır

Ligde düşme hattındaki Samsunspor, yarın Adana Demirspor deplasmanında boy gösterecek. Kırmızı-beyazlıların eknik direktörü Markus Gisdol, zorlu deplasmandan umutlu... Mavi- şimşeklerin özellikle evinde iyi mücadele ettiğini vurgulayan Alman teknik adam, "Sahalarında sadece Fenerbahçe'yle berabere kaldılar, diğer tüm maçları kazandılar. Adana'dan puan almak zor olacaktır. Ancak biz Adana Demirspor maçına çok iyi hazırlandık. Yedi saat sürecek bir yolculuk olacak. Bunu iyi organize etmemiz lazım ki fiziksel olarak maçta iyi bir oyun gösterebilelim. Sadece taktiksel olarak değil, diğer tüm çalışmaları iyi organize edip, puan almaya çalışacağız. Temel ilk 11'imizi oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Bazen hastalıklar ve sakatlıklar oluyor. Bu yüzden değişiklikler yapmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

BİRAZ DAHA ZAMAN LAZIM

Gisdol, üzerlerindeki baskı için zaman istedi. Alman çalıştırıcı, "Kulüp ligin en altında olduğu sürece bu baskıyı kırmak ve başa çıkmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu durumu kabullenip, çok çalışmamız gerekiyor. Kesinlikle bu durumdan çıkacağız" dedi.