Kaostan çıkacağız

Yılport Samsunspor'da teknik direktör belirsizliği sürüyor. Kırmızışimşekler, Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman ile görüşüp olumsuz yanıt alırken, Başkan Yüksel Yıldırım Rıza Çalımbay'ın da tekliflerini kabul etmediğini söyledi. Samsun'da yerel medyadan Halk Gazetesi'ne konuşan Başkan Yıldırım, "Bu hafta içerisinde yeni hocamızla anlaşacağımıza inanıyorum. Takımımızı başarıya taşıyacak bir isimle anlaşmak için çabalıyoruz. Gerçekten fikstür anlamında çok şanssızdık. İlk 5 maçımızın 4'ünü deplasmanda oynadık. İç sahadaki maçımız da ligin şampiyonluk adayı Fenerbahçe'yleydi. Bir türlü istediğimiz sonuçları alamadık. Samsunspor bu kaostan çıkacak. Kaostan beslenenleri mutsuz edeceğim için üzgünüm" diye umut dağıttı.

EFSANE GEKAS'TAN DESTEK ÇAĞRISI

Samsunspor'da iz bırakan isimlerden olan eski Yunan golcüsü Theofanis Gekas, sosyal medya hesabından taraftarlara çağrıda bulundu. Gekas, "Samsunspor, başınızı dik tutun. Bu zorlu dönemi birlikte aşacağız ve Süper Lig'de kalacağız. Birlikte mücadele etmeliyiz, bu zorlukların üstesinden ancak birlikte gelebiliriz" diye yazdı.

İKİ YABANCI ADAY VAR

Hüseyin Eroğlu'yla yollarını ayırdıktan sonra Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman'ın ardından Rıza Çalımbay'dan da olumsuz yanıt alan Yılport Samsunspor'da rotanın yabancı teknik adama döndüğü öğrenildi. Bu hafta sonuca kavuşması beklenen hoca arayışlarında yapılan görüşmelerde iki yabancı teknik adam arasında kalındığı, adaylardan birinin daha önce ülkemizde çalıştığı gelen bilgiler arasında.