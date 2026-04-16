Neuer ve Haaland'dan Arda Güler'e dev övgü! "Harika sol ayağıyla..."
Dünya yıldızları Arda Güler'i konuşuyor... Bayern Münih karşısında attığı 2 golle maça damga vuran genç yıldız, performansıyla rakip kaleci Manuel Neuer'den övgü alırken, Erling Haaland'ın da sosyal medyada dikkat çeken paylaşımına konu oldu. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 09:57
Maç sonu konuşan Manuel Neuer, Arda Güler'den yediği gollerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"HARİKA SOL AYAĞIYLA..."
"Aslında topu dışarıdaki Josip Stanisic'e atmak istemiştim ama topa hiç iyi vuramadım; asıl sorun buydu. Resmen berbat bir pas verdim. Arda Güler'de harika sol ayağıyla topa direkt hakimiyet sağladı
Bunu frikik pozisyonunda da gördük, vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu onun yeteneği ve onu özel kılan şey de bu."
HAALAND'DAN ARDA GÜLER PAYLAŞIMI
Öte yandan Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, maç sonu sosyal medya hesabından Arda Güler'in fotoğrafını paylaşarak "Bu an için doğmak..." notunu düştü.
