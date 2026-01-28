CANLI SKOR ANA SAYFA
PSV-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE



UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında PSV Eindhoven ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalarda 8 puan toplayarak 22. sırada yer alan Hollanda ekibi, kritik mücadelede ilk 24'e kalmanın yollarını arayacak. Bu sezon Bundesliga'da ilk mağlubiyetini alan Vincent Kompany ve öğrencileri ise Avrupa'da yaralarını sarmak istiyor. Zorlu deplasman öncesi 18 puanla 2. sırada bulunan Alman devi, son haftada zirve ihtimalini sürdürmek istiyor. Peki, PSV-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 07:53


PSV-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı, PSV Eindhoven ile Bayern Münih arasında oynanacak dev karşılaşmayla yaşanacak. Geride kalan maçlarda 8 puan toplayarak 22. sırada bulunan PSV, bu kritik randevuda ilk 24 hedefini canlı tutmak istiyor. Bundesliga'da bu sezon ilk yenilgisini alan Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih ise Avrupa sahnesinde tekrar kazanmayı amaçlıyor. Deplasman öncesinde 18 puanla 2. sırada yer alan Alman ekibi, son hafta öncesi zirve şansını sürdürmenin peşinde. Peki, PSV-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



PSV-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak PSV-Bayern Münih maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.



PSV-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Philips Stadyumu'nda oynanacak PSV-Bayern Münih maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



PSV-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSV: Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski, Fernandez; Veerman, Junior; Perisic, Saibari, Driouech; Wanner

Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Ito, Tah, Davies; Pavlovic, Goretzka; Olise, Musiala, Diaz; Kane



PSV İLE BAYERN MUNIH ARASINDA 9. RANDEVU

Tarihleri boyunca 8 defa karşı karşıya gelen PSV ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 1 karşılaşmayı Hollanda temsilcisi kazanırken, 6 mücadeleyi ise Alman devi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

