PSV-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında PSV Eindhoven ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalarda 8 puan toplayarak 22. sırada yer alan Hollanda ekibi, kritik mücadelede ilk 24'e kalmanın yollarını arayacak. Bu sezon Bundesliga'da ilk mağlubiyetini alan Vincent Kompany ve öğrencileri ise Avrupa'da yaralarını sarmak istiyor. Zorlu deplasman öncesi 18 puanla 2. sırada bulunan Alman devi, son haftada zirve ihtimalini sürdürmek istiyor. Peki, PSV-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PSV-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
PSV: Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski, Fernandez; Veerman, Junior; Perisic, Saibari, Driouech; Wanner
Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Ito, Tah, Davies; Pavlovic, Goretzka; Olise, Musiala, Diaz; Kane
PSV İLE BAYERN MUNIH ARASINDA 9. RANDEVU
Tarihleri boyunca 8 defa karşı karşıya gelen PSV ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 1 karşılaşmayı Hollanda temsilcisi kazanırken, 6 mücadeleyi ise Alman devi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
