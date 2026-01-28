Atletico Madrid-Bodo/Glimt MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid-Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Bodo/Glimt'i konuk etmeye hazırlanıyor. Diego Simeone yönetimindeki İspanyol ekibi, geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanından aldığı beraberliğin ardından bu kez evinde kazanarak ilk 8 hedefini canlı tutmak istiyor. Son hafta öncesinde 6 puanla 28. sırada yer alan Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise zorlu deplasmanda sürpriz bir galibiyet alarak tur umutlarını devam ettirmenin peşinde. Peki, Atletico Madrid-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Atletico Madrid-Bodo/Glimt maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID-BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Olimpico Metropolitano de Merida'da oynanacak Atletico Madrid-Bodo/Glimt maçı Tabii Spor 7 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETICO MADRID-BODO/GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Almada; Alvarez, Sorloth

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge