CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Bodo/Glimt MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid-Bodo/Glimt MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Atletico Madrid ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Diego Simeone yönetiminde geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında berabere kalan İspanya temsilcisi, evinde oynayacağı maçı kazanarak ilk 8 ihtimalini güçlendirmek istiyor. Son hafta maçları öncesinde 6 puanla 28. sırada bulunan Norveç ekibi ise zorlu deplasmanda kazanarak tur umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler merakla, "Atletico Madrid-Bodo/Glimt maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Atletico Madrid-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 07:54
Atletico Madrid-Bodo/Glimt MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid-Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Bodo/Glimt'i konuk etmeye hazırlanıyor. Diego Simeone yönetimindeki İspanyol ekibi, geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanından aldığı beraberliğin ardından bu kez evinde kazanarak ilk 8 hedefini canlı tutmak istiyor. Son hafta öncesinde 6 puanla 28. sırada yer alan Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise zorlu deplasmanda sürpriz bir galibiyet alarak tur umutlarını devam ettirmenin peşinde. Peki, Atletico Madrid-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Atletico Madrid-Bodo/Glimt maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID-BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Olimpico Metropolitano de Merida'da oynanacak Atletico Madrid-Bodo/Glimt maçı Tabii Spor 7 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETICO MADRID-BODO/GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Almada; Alvarez, Sorloth

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

ASpor CANLI YAYIN

Casper-REKLAM
G.Saray'dan transferde İngiltere çıkarması!
DİĞER
Galatasaray'dan sert açıklama: “Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!”
Başkan Erdoğan liderliğinde yılın ilk MGK'sı: Suriye’de SDG entegrasyonu masada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de En-Nesyri krizi!
F.Bahçe o yıldız için tekrar devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jhon Duran için flaş ayrılık iddiası! Jhon Duran için flaş ayrılık iddiası! 00:53
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! 00:53
F.Bahçe o yıldız için tekrar devrede! F.Bahçe o yıldız için tekrar devrede! 00:53
F.Bahçe'ye Kante'den büyük müjde! F.Bahçe'ye Kante'den büyük müjde! 00:53
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 00:53
Beşiktaş'tan Abraham açıklaması! Beşiktaş'tan Abraham açıklaması! 00:53
Daha Eski
Beşiktaş'a Premier Lig'den tam 4 futbolcu! Beşiktaş'a Premier Lig'den tam 4 futbolcu! 00:53
F.Bahçe'nin yeni golcüsü Brezilya'dan! F.Bahçe'nin yeni golcüsü Brezilya'dan! 00:53
Onana için flaş transfer iddiası! Onana için flaş transfer iddiası! 00:53
Guardiola'dan Sane ve İlkay sözleri! Guardiola'dan Sane ve İlkay sözleri! 00:53
Talisca ve Duran için ağır sözler! "Gidince bayram ettik" Talisca ve Duran için ağır sözler! "Gidince bayram ettik" 00:53
Juve'de Kenan Yıldız için geri sayım! Juve'de Kenan Yıldız için geri sayım! 00:53