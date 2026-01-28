CANLI SKOR ANA SAYFA
Athletic Bilbao-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Athletic Bilbao-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Athletic Bilbao ile Sporting CP karşı karşıya gelecek. Turnuvada yoluna devam etmek için 3 puan almanın yollarını arayacak İspanya temsilcisi, 8 puanla 23. sırada bulunuyor. Zorlu deplasmanda kazanarak ilk 8 ihtimalini güçlendirmeyi hedefleyen Portekiz ekibi ise 13 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 07:54
Athletic Bilbao-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Athletic Bilbao-Sporting CP maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Athletic Bilbao ile Sporting CP arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Turnuvada iddiasını sürdürmek isteyen Bilbao, 8 puanla 23. sırada yer alırken sahasında alacağı galibiyetle umutlarını tazelemek istiyor. Zorlu deplasmana çıkacak Sporting CP ise 13 puanla 10. basamakta bulunuyor ve kazanarak ilk 8 yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki, Athletic Bilbao-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO-SPORTING CP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak Athletic Bilbao-Sporting CP maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ATHLETIC BILBAO-SPORTING CP MAÇI HANGİ KANALDA?

San Mames Barria'da oynanacak Athletic Bilbao-Sporting CP maçı Tabii Spor 7 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO-SPORTING CP MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Galarreta; Navarro, Sancet, Williams; Guruzeta

Sporting CP: Silva; Fresneda, Inacio, Reis, Mangas; Simoes, Hjulmand; Catamo, Trincao, Araujo; Suarez

