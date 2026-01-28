Ajax-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Ajax ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Son hafta mücadelesinde tur umutlarını sürdürmeyi amaçlayan iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Evinde oynayacağı maçı kazanarak rakiplerinden gelecek sonuçları beklemek isteyen Hollanda ekibinin 6 puanı bulunurken, Yunanistan temsilcisinin ise 8 puanı mevcut. Öte yandan futbolseverler merakla, "Ajax-Olympiakos maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Ajax-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 07:53
Ajax-Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftanın son randevusunda Ajax ile Olympiakos, tur umutlarını korumak için sahaya çıkıyor. Son hafta mücadelesinde iki ekip de galibiyeti hedeflerken, ev sahibi Ajax 6 puanla kazanıp diğer sonuçları beklemenin planlarını yapıyor. 8 puanla mücadele eden Olympiakos ise avantajını sürdürerek yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Ajax-Olympiakos maçının oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Ajax-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AJAX-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Ajax-Olympiakos maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

AJAX-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak Ajax-Olympiakos maçı Tabii Spor 7 (Konferans Yayın) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AJAX-OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ajax: Jaros, Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal, Klaassen, Mokio, Regeer, Godts, Dolberg, Gloukh

Olympiakos: Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Mouzakitis, Rodinei, Chiquinho, Martins, Taremi

