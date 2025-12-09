CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta BC-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Atalanta BC-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Atalanta BC-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonunda aynı puana ve aynı performans grafiğine sahip olan iki dev takım, Salı akşamı Bergamo’da karşı karşıya geliyor. Futbolseverler “Atalanta-Chelsea maçını canlı nasıl izlerim, şifresiz yayın var mı, canlı izleme linki mevcut mu?” sorularına yanıt arıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 10:54 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 10:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atalanta BC-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Atalanta BC-Chelsea maçını takip etmek için tıkla!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Atalanta BC-Chelsea karşılaşması aynı istatistiklere sahip iki ekibi Bergamo'da buluşturuyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler için "Atalanta Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Canlı izleme linki var mı?" soruları merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi yayın bilgileri, platform seçenekleri ve maçın canlı izlenmesine dair tüm detayları sizler için derledik.

ATALANTA-CHELSEA MAÇI HANGİ GÜN?

Atalanta-Chelsea maçı, 9 Aralık Salı günü (bugün) oynanacak.

ATALANTA-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atalanta-Chelsea maçı, saat 23:00'te başlayacak.

ATALANTA-CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atalanta ve Chelsea'nin, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak.

ATALANTA-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta ile Chelsea arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak. Atalanta BC-Chelsea maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Chelsea maç günü paylaşımı

Atalanta maç günü paylaşımı

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta BC'nin muhtemel ilk 11'i: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski, De Ketelaere, Lookman, Scamacca

Chelsea'nin muhtemel ilk 11'i: Sanchez, Gusto, Acheampong, Chalobah, Hato, Caicedo, Santos, Estevao, Fernandez, Neto, Pedro

ATALANTA VS CHELSEA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Ferdi geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
F.Bahçe'de ayrılık! Devre arasında...
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor en fazla gol yiyen takım! Kayserispor en fazla gol yiyen takım! 10:50
Muslera yine bildiğimiz gibi! İzleyin... Muslera yine bildiğimiz gibi! İzleyin... 10:45
Bayern Münih-Sporting Lisbon maçı bilgileri! Bayern Münih-Sporting Lisbon maçı bilgileri! 10:38
Fenerbahçe Opet ikinci turda sahne alıyor! Fenerbahçe Opet ikinci turda sahne alıyor! 10:16
Eder Militao sahalardan uzak kalacak! Eder Militao sahalardan uzak kalacak! 10:08
Türk Telekom rövanş peşinde! Türk Telekom rövanş peşinde! 09:57
Daha Eski
G.Saray'da Salah gelişmesi! Resmen açıklandı G.Saray'da Salah gelişmesi! Resmen açıklandı 09:56
Bahçeşehir Koleji çıkış peşinde! Bahçeşehir Koleji çıkış peşinde! 09:47
Becao gerçeği ortaya çıktı! Becao gerçeği ortaya çıktı! 09:44
Ziraat Bankkart, Tours’la sezona başlıyor! Ziraat Bankkart, Tours’la sezona başlıyor! 09:41
Fener'e çifte dünya yıldızı! Girişimler başladı Fener'e çifte dünya yıldızı! Girişimler başladı 09:25
Ferdi geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı Ferdi geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı 09:07