Atalanta BC-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Atalanta BC-Chelsea maçını takip etmek için tıkla!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Atalanta BC-Chelsea karşılaşması aynı istatistiklere sahip iki ekibi Bergamo'da buluşturuyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler için "Atalanta Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Canlı izleme linki var mı?" soruları merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi yayın bilgileri, platform seçenekleri ve maçın canlı izlenmesine dair tüm detayları sizler için derledik.

ATALANTA-CHELSEA MAÇI HANGİ GÜN?

Atalanta-Chelsea maçı, 9 Aralık Salı günü (bugün) oynanacak.

ATALANTA-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atalanta-Chelsea maçı, saat 23:00'te başlayacak.

ATALANTA-CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atalanta ve Chelsea'nin, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak.

ATALANTA-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta ile Chelsea arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak. Atalanta BC-Chelsea maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Chelsea maç günü paylaşımı

Atalanta maç günü paylaşımı

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta BC'nin muhtemel ilk 11'i: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski, De Ketelaere, Lookman, Scamacca

Chelsea'nin muhtemel ilk 11'i: Sanchez, Gusto, Acheampong, Chalobah, Hato, Caicedo, Santos, Estevao, Fernandez, Neto, Pedro

