CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Galatasaray TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı izleme linki! TRT 1 frekans bilgileri

Ajax - Galatasaray TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı izleme linki! TRT 1 frekans bilgileri

Ajax - Galatasaray TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı izleme linki ve TRT 1 frekans bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi’nde Hollanda ekibi Ajax’a konuk oluyor. Zorlu mücadele, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, maçı HD kalitede izlemek için TRT 1’in uydu frekans ayarlarını merak ediyor. Peki, Ajax-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:29 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ajax - Galatasaray TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı izleme linki! TRT 1 frekans bilgileri

Ajax - Galatasaray maçı canlı yayın linki, TRT 1 frekans bilgileri ve izleme detayları merakla araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kritik bir maça çıkacak olan temsilcimiz Galatasaray, Amsterdam deplasmanında puan peşinde olacak. TRT 1, karşılaşmayı şifresiz olarak canlı yayınlayacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'in uydu frekans ayarlarını güncelleyerek karşılaşmayı kesintisiz izleyebilir. Birçok kişi, "Ajax - Galatasaray maçı nerede, nasıl izlenir?" sorusunun yanıtını araştırırken, TRT 1 frekans bilgileri de gündemde yer alıyor. İşte, Ajax - Galatasaray TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı izleme linki! TRT 1 frekans bilgileri...

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax - Galatasaray maçı, 5 Kasım Çarşamba günü Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

AJAX-GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından ve TRT Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

AJAX GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda devi Ajax'a karşı sahaya çıkıyor. Mücadele, Türkiye'de sadece TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

Ajax - Galatasaray TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı izleme linki!

AJAX İLE 2. RANDEVU

Galatasaray ile Ajax, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla kaybetti.

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

5 KASIM TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:30 - Cennetin Çocukları

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Gökdelen | Yabancı Sinema

22:00 - Maç Önü

23:00 - Ajax-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

01:00 - Cennetin Çocukları

03:30 - Seksenler

04:45 - Lingo Türkiye

💥AJAX-GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Galatasaray'ın paylaşımı

Ajax'ın paylaşımı

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Kuruluş Orhan
Mourinho’dan “kapanmayan televizyon” açıklaması!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
Fenerbahçe'den Jean-Philippe Mateta hamlesi!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'da hazırlıklar! Sivasspor'da hazırlıklar! 15:25
F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! 15:04
Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! 15:03
TRT 1 Ajax-Galatasaray maçı detayları ve yayın bilgisi! TRT 1 Ajax-Galatasaray maçı detayları ve yayın bilgisi! 15:03
Rafa Silva için flaş ayrılık iddiası! Rafa Silva için flaş ayrılık iddiası! 15:00
Giannis'ten Ataman'ın önerisine destek Giannis'ten Ataman'ın önerisine destek 14:50
Daha Eski
Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak 14:50
Bodrum FK'da maç hazırlıkları! Bodrum FK'da maç hazırlıkları! 14:43
Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası başlıyor! Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası başlıyor! 14:22
Rıfat Çebi'den Uğurcan Çakır açıklaması Rıfat Çebi'den Uğurcan Çakır açıklaması 14:14
F.Bahçe Beko LDLC ASVEL'i konuk edecek F.Bahçe Beko LDLC ASVEL'i konuk edecek 09:35
Sergen Yalçın’a çifte sevk! Sergen Yalçın’a çifte sevk! 09:44