Ajax - Galatasaray maçı canlı yayın linki, TRT 1 frekans bilgileri ve izleme detayları merakla araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kritik bir maça çıkacak olan temsilcimiz Galatasaray, Amsterdam deplasmanında puan peşinde olacak. TRT 1, karşılaşmayı şifresiz olarak canlı yayınlayacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'in uydu frekans ayarlarını güncelleyerek karşılaşmayı kesintisiz izleyebilir. Birçok kişi, "Ajax - Galatasaray maçı nerede, nasıl izlenir?" sorusunun yanıtını araştırırken, TRT 1 frekans bilgileri de gündemde yer alıyor. İşte, Ajax - Galatasaray TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı izleme linki! TRT 1 frekans bilgileri...

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax - Galatasaray maçı, 5 Kasım Çarşamba günü Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

AJAX-GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından ve TRT Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

AJAX GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda devi Ajax'a karşı sahaya çıkıyor. Mücadele, Türkiye'de sadece TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

AJAX İLE 2. RANDEVU

Galatasaray ile Ajax, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla kaybetti.

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

5 KASIM TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:30 - Cennetin Çocukları

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Gökdelen | Yabancı Sinema

22:00 - Maç Önü

23:00 - Ajax-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

01:00 - Cennetin Çocukları

03:30 - Seksenler

04:45 - Lingo Türkiye

