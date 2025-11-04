Pafos – Villarreal maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Pafos - Villarreal maçı nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi gruplarında heyecan sürerken, Pafos FC ile Villarreal arasındaki mücadele büyük ilgi çekiyor. Sarı Denizaltılar, bu sezon Avrupa arenasında istediği başlangıcı yapamadı. Üç maçta sadece bir galibiyet alarak 31. sıraya yerleşen İspanyol ekibi, Çarşamba gecesi deplasmanda kazanarak moral bulmak istiyor. Ev sahibi Pafos FC, ilk üç maçında topladığı iki puanla 29. sırada yer alıyor. Kıbrıs temsilcisi, güçlü rakibi karşısında taraftar desteğini arkasına alarak Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alma arayışında olacak. "Pafos - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nasıl izlenir?" sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki,UEFA Şampiyonlar Ligi Pafos - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenir?

PAFOS - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pafos – Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 05-11-2025 Çarşamba günü oynanacak.

PAFOS - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma tabii Spor, kanalından yayınlanacak.

⚽ PAFOS – VILLARREAL MAÇI: KIBRIS TEMSİLCİSİNDEN TARİHİ MÜCADELE!

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alan Pafos FC, grup aşamasına oldukça dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Kıbrıs şampiyonu olarak Avrupa devlerinin arasına katılan Pafos, bu sezonki performansıyla hem taraftarlarını hem de futbol kamuoyunu heyecanlandırmayı başardı.

Teknik direktör Juan Carlos Carcedo yönetimindeki Pafos, 2025-26 sezonuna Olympiakos deplasmanında aldığı golsüz beraberlikle başladı. Ancak ikinci hafta mücadelesinde Bayern Münih karşısında kendi sahasında 5-1'lik bir mağlubiyet aldı.

Üçüncü maçta Kazakistan temsilcisi Kairat deplasmanından 1 puan çıkarmayı başaran Kıbrıs ekibi, üç maç sonunda topladığı iki puanla Şampiyonlar Ligi genel sıralamasında 29. sırada yer alıyor ve play-off hattının sadece bir puan gerisinde bulunuyor.

Yerel ligde ise Pafos oldukça formda. AEL Limassol karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle Kıbrıs Süper Ligi'nde ikinci sıraya yükselen mavi-beyazlılar, dokuz maçta yedi galibiyet, iki mağlubiyet aldı. Şu anda yalnızca lider Omonia'nın bir puan gerisindeler.

Önlerinde oldukça zorlu bir fikstür bulunan Carcedo'nun öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde sırayla Monaco, Juventus, Chelsea ve Slavia Prag ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelelerden alınacak her puan, Pafos için tarihi bir başarı anlamına gelecek.

Takımda cezalı Joao Correia forma giyemeyecek, ayrıca savunmadan Pedrao da sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak. Bunun dışında kadroda büyük bir eksik bulunmuyor.

Orta sahada formda isimler Vlad Dragomir ve Domingos Quina, bu sezon tüm kulvarlarda dörder gole imza attılar ve bu karşılaşmada da ilk 11'de yer almaları bekleniyor.

Tecrübeli kanat oyuncusu Mislav Oršić'in de ilk 11'de başlaması öngörülüyor. Savunmada ise 38 yaşındaki deneyimli stoper David Luiz, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 58. maçına çıkabilir.

VILLARREAL CEPHESİNDE SON DURUM

İspanya temsilcisi Villarreal cephesinde ise bazı sakatlık problemleri dikkat çekiyor. Logan Costa, Pau Cabanes ve Willy Kambwala sakatlıkları nedeniyle Azerbaycan deplasmanında forma giyemeyecek. Savunmada Juan Foyth'un görev alması bekleniyor.

Takımın golcü ismi Gerard Moreno, geçtiğimiz hafta Rayo Vallecano karşısında bir kez daha ağları havalandırdı. Ancak teknik direktör, bu maçta hücum hattında Nicolas Pepe'yi daha ileri bir rolde değerlendirebilir.

