Liverpool-Real Madrid CANLI | Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, futbolseverlere tam bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Avrupa futbolunun iki dev kulübü Liverpool ile Real Madrid, Anfield'da kozlarını paylaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, tek yenilgisini Galatasaray karşısında yaşamış olsa da bu kez kendi sahasında hata istemiyor. Öte yandan Real Madrid cephesi, Xabi Alonso yönetiminde adeta fırtına gibi esiyor. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan İspanyol devi, zorlu İngiltere deplasmanında da seriyi devam ettirmenin hesabını yapıyor. Arda Güler'in bu kritik mücadelede süre alıp almayacağı ise futbolseverlerin en büyük merakları arasında. Peki, Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Liverpool-Real Madrid maçı 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield'da oynanacak Liverpool-Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe

LIVERPOOL MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ARDA GÜLER İSTATİSTİKLERİ

Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in istatistikleri yükselmeye devam ediyor. Real Madrid'in vazgeçilmez isimleri arasında yerini almayı başaran 20 yaşındaki futbolcunun hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki gol ve asist katkısı merak ediliyor. 14 maçta forma giyen Arda Güler, 3 gol atarken, 6 asist yaptı.

REAL MADRID MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI