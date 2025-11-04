CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bodo/Glimt 0-1 Monaco | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Bodo/Glimt 0-1 Monaco | MAÇ SONUCU (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta müsabakasında Bodo/Glimt sahasında Monaco’ya 1-0 mağlup oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 01:01 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 01:09
Bodo/Glimt 0-1 Monaco | MAÇ SONUCU (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta müsabakasında Bodo/Glimt sahasında Monaco'yu konuk etti. Norveç temsilcisi mücadeleden 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmanın tek golü 43. dakikada Folarin Balogun'dan geldi. Genç forvet, Akliouche'nin pasını gole çevirerek takımına üç puanı getiren isim oldu. Bodo/Glimt ise yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve sahadan puansız ayrıldı. Ev sahibi takımda Gundersen, dakika 83'te gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Bodo/Glimt 2 puanda kalırken, Monaco 5 puanla iddiasını sürdürdü.

