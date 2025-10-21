CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Newcastle United 3-0 Benfica (MAÇ SONUCU ÖZET) | Mourinho Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı

Newcastle United 3-0 Benfica (MAÇ SONUCU ÖZET) | Mourinho Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında Newcastle United sahasında Benfica'yı 3-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 23:59 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 00:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Newcastle United 3-0 Benfica (MAÇ SONUCU ÖZET) | Mourinho Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı

Newcastle United, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında sahasında Benfica'yı 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 32. dakikada Anthony Gordon ve 70. ile 83. dakikalarda Harvey Barnes'tan geldi.

JOSE MOURINHO HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI

Sezon başında Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından Benfica'nın Teknik Direktörü olan Jose Mourinho, Devler Ligi'nde çıktığı 3. maçtan da mağlubiyetle ayrıldı ve son sıralarda kendine yer bulabildi.

Newcastle United ise Benfica'yı yenerek puanını 6'ya yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Newcastle United, Athletic Bilbao; Benfica ise sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

9. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
Trump-Putin zirvesi olacak mı? Kremlin tarih veremedi Beyaz Saray'dan net açıklama geldi
F.Bahçe'de Talisca krizi!
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona-Villarreal maçı ertelendi! Barcelona-Villarreal maçı ertelendi! 23:14
Beşiktaş son saniyede kazandı! Beşiktaş son saniyede kazandı! 22:38
G.Saray'dan 3'te 3! G.Saray'dan 3'te 3! 22:17
Kairat ilk Devler Ligi puanını aldı! Kairat ilk Devler Ligi puanını aldı! 21:53
Dizdar G.Saray'da akademinin başında! Dizdar G.Saray'da akademinin başında! 21:49
Barcelona’dan Olympiakos’a gol yağmuru! Barcelona’dan Olympiakos’a gol yağmuru! 21:46
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! 21:25
Fırtına'da Eyüp mesaisi başladı Fırtına'da Eyüp mesaisi başladı 20:50
Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın! Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın! 19:41
9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 19:26
Knutsen: Bu atmosfere alışkın değiliz! Knutsen: Bu atmosfere alışkın değiliz! 19:16
Adalı’dan kaptanlık kararı açıklaması Adalı’dan kaptanlık kararı açıklaması 19:12