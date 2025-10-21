Newcastle United 3-0 Benfica (MAÇ SONUCU ÖZET) | Mourinho Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Newcastle United, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında sahasında Benfica'yı 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 32. dakikada Anthony Gordon ve 70. ile 83. dakikalarda Harvey Barnes'tan geldi.

JOSE MOURINHO HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI

Sezon başında Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından Benfica'nın Teknik Direktörü olan Jose Mourinho, Devler Ligi'nde çıktığı 3. maçtan da mağlubiyetle ayrıldı ve son sıralarda kendine yer bulabildi.

Newcastle United ise Benfica'yı yenerek puanını 6'ya yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Newcastle United, Athletic Bilbao; Benfica ise sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.