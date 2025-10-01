Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı canlı izle | Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Borussia Dortmund sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. İspanyol temsilcisi, zorlu Almanya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Borussia Dortmund ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

BORUSSIA DORTMUND-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Svensson, Nmecha, Sabitzer, Couto, Beier, Guirassy, Adeyemi

Athletic Bilbao: Simon, Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche, de Galarreta, Jauregizar, Williams, Sancet, Gomez, Guruzeta