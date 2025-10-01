CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı canlı izle | Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı canlı izle | Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Borussia Dortmund ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Zorlu Almanya deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen İspanyol ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Borussia Dortmund ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 11:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı canlı izle | Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Borussia Dortmund sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. İspanyol temsilcisi, zorlu Almanya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Borussia Dortmund ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

BORUSSIA DORTMUND-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Svensson, Nmecha, Sabitzer, Couto, Beier, Guirassy, Adeyemi

Athletic Bilbao: Simon, Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche, de Galarreta, Jauregizar, Williams, Sancet, Gomez, Guruzeta

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Liverpool'a olay gönderme!
Mbappe’den Arda Güler övgüsü!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Azil sonunda Maçariler’in başına geçti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 11. Yargı Paketi ve Suça Sürüklenen Çocuklar açıklaması: Taslak hazır | CHP'ye tepki | Terörsüz Türkiye mesajı
G.Saray kasasını doldurdu!
Liverpool'a gol atan Osimhen tarihe geçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı detayları Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı detayları 12:21
Altınordu ile TFF işbirliğine gidiyor Altınordu ile TFF işbirliğine gidiyor 12:14
Liverpool'a gol atan Osimhen tarihe geçti! Liverpool'a gol atan Osimhen tarihe geçti! 12:08
Mbappe’den Arda Güler övgüsü! Mbappe’den Arda Güler övgüsü! 12:07
Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde... Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde... 11:54
FIFPRO’dan oyuncu sağlığı raporu! FIFPRO’dan oyuncu sağlığı raporu! 11:52
Daha Eski
Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı detayları! Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı detayları! 11:49
Uğurcan'ın kurtarışı gecenin en iyilerinden! Uğurcan'ın kurtarışı gecenin en iyilerinden! 11:37
F.Bahçe'de Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Duran bilmecesi! 11:24
G.Saray'dan galibiyet üçlüsü! Buruk ve futbolcular... G.Saray'dan galibiyet üçlüsü! Buruk ve futbolcular... 11:24
F.Bahçeli yıldıza büyük şok! Evinden çıkarıldı F.Bahçeli yıldıza büyük şok! Evinden çıkarıldı 11:14
Barcelona-PSG maçı detayları! Barcelona-PSG maçı detayları! 11:11