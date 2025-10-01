Bayer Leverkusen-PSV maçı canlı izle | Bayer Leverkusen-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Bayer Leverkusen sahasında PSV'yi ağırlayacak. Hollanda temsilcisi, zorlu Almanya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Bayer Leverkusen ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Bayer Leverkusen-PSV maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

BAYER LEVERKUSEN-PSV MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-PSV maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN-PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-PSV maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN-PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Flekken, Quansah, Bade, Tapsoba, Grimaldo, Garcia, Fernandez, Vazquez, Ben Seghir, Tillman, Kofane

PSV: Kovar, Junior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine, Schouten, Saibari, Veerman, Wanner, Man, Perisic