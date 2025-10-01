CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayer Leverkusen-PSV maçı canlı izle | Bayer Leverkusen-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Bayer Leverkusen-PSV maçı canlı izle | Bayer Leverkusen-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Bayer Leverkusen ile PSV karşı karşıya gelecek. Zorlu Almanya deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Hollanda ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Bayer Leverkusen ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Bayer Leverkusen-PSV maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bayer Leverkusen-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 13:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayer Leverkusen-PSV maçı canlı izle | Bayer Leverkusen-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Bayer Leverkusen-PSV maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Bayer Leverkusen sahasında PSV'yi ağırlayacak. Hollanda temsilcisi, zorlu Almanya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Bayer Leverkusen ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Bayer Leverkusen-PSV maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

BAYER LEVERKUSEN-PSV MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-PSV maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN-PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-PSV maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN-PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Flekken, Quansah, Bade, Tapsoba, Grimaldo, Garcia, Fernandez, Vazquez, Ben Seghir, Tillman, Kofane

PSV: Kovar, Junior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine, Schouten, Saibari, Veerman, Wanner, Man, Perisic

ASpor CANLI YAYIN

Doğan konuşuyor | CANLI
G.Saray'dan Liverpool'a olay gönderme!
DİĞER
Galatasaray - Liverpool maçı sonrası övgü dolu sözler: "'Avrupa Fatihi' ruhunu yeniden canlandırdı"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 11. Yargı Paketi ve Suça Sürüklenen Çocuklar açıklaması: Taslak hazır | CHP'ye tepki | Terörsüz Türkiye mesajı
Mbappe’den Arda Güler övgüsü!
G.Saray kasasını doldurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" "G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" 12:53
Doğan konuşuyor | CANLI Doğan konuşuyor | CANLI 12:27
Sergen Yalçın'ın derbi kozu Rafa Silva! Sergen Yalçın'ın derbi kozu Rafa Silva! 12:26
Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı detayları Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı detayları 12:21
Altınordu ile TFF işbirliğine gidiyor Altınordu ile TFF işbirliğine gidiyor 12:14
Liverpool'a gol atan Osimhen tarihe geçti! Liverpool'a gol atan Osimhen tarihe geçti! 12:08
Daha Eski
Mbappe’den Arda Güler övgüsü! Mbappe’den Arda Güler övgüsü! 12:07
Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde... Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde... 11:54
FIFPRO’dan oyuncu sağlığı raporu! FIFPRO’dan oyuncu sağlığı raporu! 11:52
Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı detayları! Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı detayları! 11:49
Uğurcan'ın kurtarışı gecenin en iyilerinden! Uğurcan'ın kurtarışı gecenin en iyilerinden! 11:37
F.Bahçe'de Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Duran bilmecesi! 11:24