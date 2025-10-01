Bayer Leverkusen-PSV maçı canlı izle | Bayer Leverkusen-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Bayer Leverkusen-PSV maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Bayer Leverkusen sahasında PSV'yi ağırlayacak. Hollanda temsilcisi, zorlu Almanya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Bayer Leverkusen ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Bayer Leverkusen-PSV maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...
BAYER LEVERKUSEN-PSV MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-PSV maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN-PSV MAÇI HANGİ KANALDA?
BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-PSV maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BAYER LEVERKUSEN-PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bayer Leverkusen: Flekken, Quansah, Bade, Tapsoba, Grimaldo, Garcia, Fernandez, Vazquez, Ben Seghir, Tillman, Kofane
PSV: Kovar, Junior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine, Schouten, Saibari, Veerman, Wanner, Man, Perisic