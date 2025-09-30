Kairat-Real Madrid maçı canlı izle | Kairat-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Kairat-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Kairat sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. İspanyol temsilcisi, zorlu Kazakistan deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında üst sıralarda yer almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Kairat ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Kairat-Real Madrid maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...
KAIRAT-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Kairat-Real Madrid maçı 30 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak.
KAIRAT-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Almatı Merkez Stadyumu'nda oynanacak Kairat-Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KAIRAT-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kairat: Kalmurza, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata, Arad, Kasabulat, Gromyko, Jorginho, Mrynskiy, Satpaev
Real Madrid: Courtois, Asencio, Huijsen, Carreras, Garcia, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Arda Güler, Vinicius, Mbappe