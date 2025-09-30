CANLI SKOR ANA SAYFA
Kairat-Real Madrid maçı canlı izle | Kairat-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Kairat-Real Madrid maçı canlı izle | Kairat-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Kairat ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Zorlu Kazakistan deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen İspanyol devi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın favori ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Kairat ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Kairat-Real Madrid maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kairat-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 10:23
Kairat-Real Madrid maçı canlı izle | Kairat-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Kairat-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Kairat sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. İspanyol temsilcisi, zorlu Kazakistan deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında üst sıralarda yer almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Kairat ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Kairat-Real Madrid maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

KAIRAT-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Kairat-Real Madrid maçı 30 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

KAIRAT-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Almatı Merkez Stadyumu'nda oynanacak Kairat-Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAIRAT-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kairat: Kalmurza, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata, Arad, Kasabulat, Gromyko, Jorginho, Mrynskiy, Satpaev

Real Madrid: Courtois, Asencio, Huijsen, Carreras, Garcia, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Arda Güler, Vinicius, Mbappe

