Manchester City-Napoli maçı canlı izle | Manchester City-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında Manchester City ile Napoli karşı karşıya gelecek. Pep Guardiola yönetiminde zorlu karşılaşmayı kayıpsız geçmeyi hedefleyen İngiliz ekibi, yeni transferleriyle etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Napoli ise zorlu mücadelede başarılı sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Manchester City-Napoli maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Manchester City-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 13:52
Manchester City-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Manchester City sahasında Napoli'yi ağırlayacak. PEp Guardiola'nın öğrencileri, zorlu maçtan 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren, ayrıca Haaland ile farklı bir performansa kavuşan İngiliz ekibi, bu avantajını sahaya yansıtmak istiyor. Öte yandan İtalya temsilcisi Napoli, Antonio Conte önderliğinde deplasmanda kazanarak, kritik bir galibiyete imza atma hedefinde. Peki, Manchester City-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Manchester City-Napoli maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Napoli maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KEVIN DE BRUYNE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Manchester City'de 10 yıl boyunca forma giyen ve 2025 yaz transfer döneminde Napoli'ye transfer olan Kevin De Bruyne, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımına karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İngiltere ekibinde kazandığı başarılar ile tarihe adını altın harflerle yazdıran Belçikalı futbolcunun 18 Eylül Perşembe günü oynanan maçta nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MANCHESTER CITY-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Dias, Ake, Gvardiol, Rodri, Foden, Reijnders, Doku, Silva, Haaland

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Höjlund

