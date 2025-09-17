CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-Chelsea maçı canlı izle | Bayern Münih-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Bayern Münih-Chelsea maçı canlı izle | Bayern Münih-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında Bayern Münih ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Vincent Kompany yönetiminde zorlu karşılaşmayı kayıpsız geçmeyi hedefleyen Almanya temsilcisi, yeni transferleriyle etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Chelsea ise zorlu deplasmanda başarılı sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Bayern Münih-Chelsea maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bayern Münih-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 13:32 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 13:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayern Münih-Chelsea maçı canlı izle | Bayern Münih-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Bayern Münih-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Vincent Kompany'nin öğrencileri, zorlu maçtan 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren, ayrıca Harry Kane ile farklı bir performansa kavuşan Almanya ekibi, bu avantajını sahaya yansıtmak istiyor. Öte yandan İngiliz temsilcisi Chelsea, Cole Palmer önderliğinde deplasmanda kazanarak, kritik bir galibiyete imza atma hedefinde. Peki, Bayern Münih-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Bayern Münih-Chelsea maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

BAYERN MÜNİH-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Chelsea maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Luis Diaz, Gnabry, Olise, Harry Kane

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Tosin, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Gittens, Palmer, Joao Pedro

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Osimhen şoku!
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor | CANLI
DİĞER
Ceyda Düvenci'nin büyük aşkı, 90’ların jönüydü… Yakışıklılığıyla ekranları sallayan Kaan Girgin’in son haline inanamayacaksınız!
Selçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahu'ya TAKVİM'den yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz
F.Bahçe neden şampiyon olamıyor? İşte Terim'in cevabı!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool-Atletico Madrid maçı detayları! Liverpool-Atletico Madrid maçı detayları! 13:44
Beşiktaş'a Bolivyalı 10 numara! Beşiktaş'a Bolivyalı 10 numara! 13:40
Bayern Münih-Chelsea maçı detayları! Bayern Münih-Chelsea maçı detayları! 13:32
F.Bahçe neden şampiyon olamıyor? İşte Terim'in cevabı! F.Bahçe neden şampiyon olamıyor? İşte Terim'in cevabı! 13:02
GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor maçı nasıl izlenir? GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor maçı nasıl izlenir? 12:50
Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor maçı nasıl izlenir? Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor maçı nasıl izlenir? 12:27
Daha Eski
Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu 12:22
Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu 12:19
Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı ne zaman? Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı ne zaman? 12:08
Belediye Kütahyaspor-Altınordu FK maçı nasıl izlenir? Belediye Kütahyaspor-Altınordu FK maçı nasıl izlenir? 11:57
Olympiakos-Pafos FC maçı detayları! Olympiakos-Pafos FC maçı detayları! 11:55
Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? 11:45