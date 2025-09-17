Bayern Münih-Chelsea maçı canlı izle | Bayern Münih-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Bayern Münih-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Vincent Kompany'nin öğrencileri, zorlu maçtan 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren, ayrıca Harry Kane ile farklı bir performansa kavuşan Almanya ekibi, bu avantajını sahaya yansıtmak istiyor. Öte yandan İngiliz temsilcisi Chelsea, Cole Palmer önderliğinde deplasmanda kazanarak, kritik bir galibiyete imza atma hedefinde. Peki, Bayern Münih-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Bayern Münih-Chelsea maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

BAYERN MÜNİH-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Chelsea maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Luis Diaz, Gnabry, Olise, Harry Kane

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Tosin, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Gittens, Palmer, Joao Pedro