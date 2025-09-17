Ajax 0-2 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu’nun asistleri Inter’e galibiyeti getirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, deplasmanda Ajax'ı 2-0 mağlup etti. İtalya ekibinde Hakan Çalhanoğlu 2 asist yaparken, Thuram attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası bugün oynanan 6 maçla devam etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'ın konuğu oldu. Inter, her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Marcus Thuram'ın attığı 2 golde de asisti yapan isim Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli futbolcu ilk 11'de başladığı karşılaşmada 87 dakikada sahada kaldı. Hakan, 87'nci dakikada yerini Sucic'e bıraktı.