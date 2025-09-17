CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax 0-2 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu’nun asistleri Inter’e galibiyeti getirdi!

Ajax 0-2 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu’nun asistleri Inter’e galibiyeti getirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, deplasmanda Ajax’ı 2-0 mağlup etti. Hakan Çalhanoğlu, Inter'in attığı gollerde asistleri yapan isim oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 00:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ajax 0-2 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu’nun asistleri Inter’e galibiyeti getirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, deplasmanda Ajax'ı 2-0 mağlup etti. İtalya ekibinde Hakan Çalhanoğlu 2 asist yaparken, Thuram attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası bugün oynanan 6 maçla devam etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'ın konuğu oldu. Inter, her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Marcus Thuram'ın attığı 2 golde de asisti yapan isim Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli futbolcu ilk 11'de başladığı karşılaşmada 87 dakikada sahada kaldı. Hakan, 87'nci dakikada yerini Sucic'e bıraktı.

REKLAM - Türk Telekom
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik!
DİĞER
Münir Özkul'un oğluydu...Yeşilçam’ın sevimli yüzü Necati Aslan’ın son hali görenleri şoke etti!
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
F.Bahçe 90+3'te yıkıldı!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG Devler Ligi'ne farklı başladı! PSG Devler Ligi'ne farklı başladı! 00:01
4 gollü maçta kazanan yok! 4 gollü maçta kazanan yok! 23:43
Yunanistan'da gol sesi çıkmadı! Yunanistan'da gol sesi çıkmadı! 23:36
Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 23:30
Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 22:53
F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! 22:52
Daha Eski
Cenk Tosun'dan penaltı açıklaması! Cenk Tosun'dan penaltı açıklaması! 22:38
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! 22:35
Nelson Semedo: Bu tip goller yememeliydik! Nelson Semedo: Bu tip goller yememeliydik! 22:29
F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! 21:58
Başakşehir 3 puanla tanıştı! Başakşehir 3 puanla tanıştı! 21:55
F.Bahçe tribünlerinde “Ali Koç istifa” sesleri! F.Bahçe tribünlerinde “Ali Koç istifa” sesleri! 21:34