Celtic-Kairat MAÇI CANLI İZLE | Celtic-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Celtic-Kairat maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Play-off turunda Celtic, İskoçya'da ilk maçta Kairat ile kozlarını paylaşacak. İki ayaklı bu zorlu eşleşmede taraflar, rövanş öncesi avantajı elde etmek için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında boy göstermek isteyen iki ekip de hata yapmamak adına etkili bir oyun sergilemeyi planlıyor. Peki, Celtic-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

CELTIC-KAIRAT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Celtic-Kairat maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

CELTİC-KAIRAT MAÇI HANGİ KANALDA?

Saint Jakob-Park'ta oynanacak Celtic-Kairat maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.