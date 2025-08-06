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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ludogorets Razgrad - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Ludogorets Razgrad - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu maçlarıyla devam ediyor. Ludogorets Razgrad ile Ferencvaros kozlarını paylaşacak. Ludogorets Arena'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ludogorets Razgrad - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 10:37
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Ludogorets Razgrad - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Ludogorets Razgrad - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Ludogorets Razgrad ile Ferencvaros 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Norvwçli hakem Espen Eskas'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ludogorets Razgrad - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ludogorets Razgrad - Ferencvaros MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets Razgrad - Ferencvaros maçı 6 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Espen Eskas'ın yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Anders Olav Dale yapacak. Dördüncü hakem Sigurd Kringstad, VAR Dennis Higler, AVAR hakemi koltuğunda ise Mohammad Usman Aslam görev alacak.

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