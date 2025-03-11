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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI | Liverpool-PSG maçı hangi kanalda? Rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI | Liverpool-PSG maçı hangi kanalda? Rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile PSG karşı karşıya gelecek. İlk maçta etkili oynamasına rağmen kaleci Alisson'u geçemeyen Fransız ekibi, evinde oynadığı maçta 1-0 mağlup oldu. Luis Enrique yönetiminde İngiltere'de oynanacak maçı kazanmak isteyen PSG, turu geçen taraf olmak istiyor. Son 16 turu ilk maçında rakibini deplasmanda yenmeyi başaran Liverpool ise evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Arne Slot yönetiminde Premier Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen İngiliz takımı, Avrupa'da da kupayı almayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada Mohamed Salah'ın nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Peki, Liverpool-PSG maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 19:46
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ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI | Liverpool-PSG maçı hangi kanalda? Rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta?

Liverpool-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile PSG karşı karşıya gelecek. Fransa'da oynanan maçta Harvey Elliott'un golüyle mücadeleyi 1-0 kazanan İngiliz ekibi, evinde oynayacağı maçta turu alan taraf olmayı hedefliyor. Alisson'un devleştiği maçta avantajı yakalayan Liverpool, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Arne Slot yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da etkili bir performans ortaya koyan Kırmızılar, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanmayı amaçlıyor. Parc des Princes'te oynanan maçta etkili bir performans gösteren ancak kalesinde gördüğü ilk isabetli şuta engel olamayan PSG, rövanş maçında yaralarını sarmak istiyor. Zorlu İngiltere deplasmanında çeyrek final biletini kapmayı hedefleyen Fransa devi, Luis Enrique yönetiminde etkili oyununu sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Liverpool-PSG maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

LIVERPOOL-PSG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Liverpool-PSG maçı 11 Mart Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

LIVERPOOL-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield'da oynanacak Liverpool-PSG maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Diaz, Salah, Nunez

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele

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