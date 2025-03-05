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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Bayern Münih ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 09:11
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Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bayern Münih ile Bayer Leverkusen son 16 turu ilk maçında mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı 5 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

BAYERN MUNIH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Kim, Upamecano, Davies; Palhinha, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane

Bayer Leverkusen: Hradecky; Mukiele, Tah, Hincapie; Frimpong, Aleix Garcia, Xhaka, Grimaldo; Tella, Schick, Wirtz

👉BAYERN MUNIH - BAYER LEVERKUSEN CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

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