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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 10:02
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Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Real Madrid ile Atletico Madrid son 16 turu ilk maçında mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 4 Mart Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Mendy; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Diaz, Vinicius; Mbappe

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Gimenez, Galan; Llorente, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez

👉REAL MADRID - ATLETICO MADRID CANLI İZLE👈

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