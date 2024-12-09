Bayer Leverkusen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayer Leverkusen - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bayer Leverkusen ile Inter kozlarını paylaşacak. 2023-2024 sezonunda Teknik Direktör Xabi Alonso yönetiminde Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Leverkusen, gösterdiği performans ile tüm futbolseverlerin takdirini kazanmıştı. Bu sezonda etkili bir oyun oynayan Alman takımının Inter'e karşı nasıl bir performans göstereceği ise merak ediliyor.

Teknik Direktör Simone Inzaghi önderliğinde geçtiğimiz sezonu Seri A'da şampiyon olarak tamamlayan İtalyan devi, 2024-20205 sezonunda bir maç eksikle 31 puanla 3. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayer Leverkusen maçında da 3 puanının sahibi olmak isteyen Inter'de takımın en önemli isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de olması bekleniyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Inter maçı 10 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - INTER MAÇI CANLI İZLE