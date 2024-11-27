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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 08:10 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 08:30
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Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Liverpool - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Real Madrid maçı 27 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

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