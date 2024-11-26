Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Celtic - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Celtic ile Club Brugge kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTIC - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celtic - Club Brugge maçı 27 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CELTIC - CLUB BRUGGE MAÇI CANLI İZLE