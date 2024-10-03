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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta geride kaldı. Yeni formatta devam eden Devler Ligi'ne Türk rüzgarı esiyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden futbolcular ve teknik adam Nuri Şahin, 2. haftaya damgasını vurdu. İşte Avrupa'daki temsilcilerimiz için atılan manşetler... | Fotomac.com.tr Enes Cevahirci

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 10:38
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ENES CEVAHİRCİ
Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta geride kaldı. Yeni formatta devam eden Devler Ligi'ne Türk rüzgarı esti. Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden futbolcular ve teknik adam Nuri Şahin'in manşetlere taşındığı haberleri derledi.

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Benfica, sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye 11'de başladı.

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

Devler Ligi'nde Benfica formasıyla oynadığı ilk maçta Kızılyıldız'a karşı gol sevinci yaşayan Kerem, ikinci maçta da Atletico Madrid fileleri havalandırmayı başardı.

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

Atletico Madrid'i 4-0'la geçen Portekiz ekibinide perdeyi ise Orkun Kökçü kapattı. Milli yıldızlarımız performansıyla maça damga vururken Orkun, maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

KEREM VE ORKUN MANŞETLERİ SÜSLEDİ

MİXVALE - Kerem zorlu düelloda Benfica'yı öne geçirdi. Estadio da Luz'da seyircileri çılgına çevirdi.

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

A BOLA: "Kökçü'nün sopası, Di Maria ve Aktürkoğlu'nun büyüsü"

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

PARAELES: "Aktürkoğlu ve Kökçü, Bruno Lage'in 'yeni' Benfica rüyalarını süslüyor."

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

RECORD: "Aktürkoğlu harika oynamaya devam ediyor ve en az bir gole doğrudan katkı yaptığı üst üste maç serisini genişletiyor."

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

DIARIO DE NOTICIAS: "Estadio da Luz'da bir gala gecesi ve bolca sihir"

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

INTER'DE HAKAN'DAN MUHTEŞEM FRİKİK GOLÜ

Devler Ligi'nde ilk maçında Mancester City ile berabere kalan Inter 2. maçında evinde Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.
İtalyanlar, konuk ettiği rakibini 4-0 mağlup ederken, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu muazzam bir frikik golüyle geceye damga vurdu.

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

İtalyanlar, konuk ettiği rakibini 4-0 mağlup ederken, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu muazzam bir frikik golüyle geceye damga vurdu.

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

İtalyan gazeteleri Maçta perdeyi açan milli futbolcumuza geniş yer ayırdı.

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

La Gazzetta dello Sport: 14 yıl sonra bir Inter oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nde serbest vuruşla gol attı başlığıyla okuyucularına, Hakan Çalhanoğlu'nun Wesley Sneijder'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Inter formasıyla frikik golü atan ilk oyuncu olduğunu vurguladı.

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

CORREIRE: "Çalhanoğlu'nun incisinden Taremi'nin penaltısına"

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

FOOTBALL ITALIA: "Çalhanoğlu, Sneijder'i örnek alarak Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki serbest vuruş sıkıntısına son veriyor."

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

M. CİTY'NİN GÜNDEMİNDE YER ALIYOR!

Bayern'e transfer olacağı yönündeki dedikoduların ardından Hakan Çalhanoğlu'nun takas yoluyla Manchester City'ye transfer olabileceği yönündeki iddialar gündeme geldi.

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

İspanyol basını fichajes'ın ardından İtalyan medyası da Rodri'nin sakatlığının ardından Pep Guardiola'nın Türk yıldıza ihtiyacının olabileceği aktarıldı.

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

NURİ ŞAHİN'E ARŞİMET BENZETMESİ

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund ise flaş bir skorlar Celtic'i 7-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

Alman basını Nuri Şahin'li Dortmund'un farklı galibiyetine geniş yer ayırdı.

Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

11 Freunde, Nuri Şahin'i suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet'e benzeterek şu cümlelere yer verdi: "Evreka! Kendi adını alacak olan fiziksel prensibi keşfettikten sonra şehirde çıplak olarak koşan Yunan Arşimet bağırmıştı. Nuri Şahin de dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde bunu bağırabilirdi" ifadelerini kullandı.

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