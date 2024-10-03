Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...
Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta geride kaldı. Yeni formatta devam eden Devler Ligi'ne Türk rüzgarı esiyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden futbolcular ve teknik adam Nuri Şahin, 2. haftaya damgasını vurdu. İşte Avrupa'daki temsilcilerimiz için atılan manşetler... | Fotomac.com.tr Enes Cevahirci
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Atletico Madrid'i 4-0'la geçen Portekiz ekibinide perdeyi ise Orkun Kökçü kapattı. Milli yıldızlarımız performansıyla maça damga vururken Orkun, maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
KEREM VE ORKUN MANŞETLERİ SÜSLEDİ
MİXVALE - Kerem zorlu düelloda Benfica'yı öne geçirdi. Estadio da Luz'da seyircileri çılgına çevirdi.
A BOLA: "Kökçü'nün sopası, Di Maria ve Aktürkoğlu'nun büyüsü"
PARAELES: "Aktürkoğlu ve Kökçü, Bruno Lage'in 'yeni' Benfica rüyalarını süslüyor."
RECORD: "Aktürkoğlu harika oynamaya devam ediyor ve en az bir gole doğrudan katkı yaptığı üst üste maç serisini genişletiyor."
DIARIO DE NOTICIAS: "Estadio da Luz'da bir gala gecesi ve bolca sihir"
INTER'DE HAKAN'DAN MUHTEŞEM FRİKİK GOLÜ
Devler Ligi'nde ilk maçında Mancester City ile berabere kalan Inter 2. maçında evinde Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.
İtalyanlar, konuk ettiği rakibini 4-0 mağlup ederken, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu muazzam bir frikik golüyle geceye damga vurdu.
İtalyanlar, konuk ettiği rakibini 4-0 mağlup ederken, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu muazzam bir frikik golüyle geceye damga vurdu.
İtalyan gazeteleri Maçta perdeyi açan milli futbolcumuza geniş yer ayırdı.
La Gazzetta dello Sport: 14 yıl sonra bir Inter oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nde serbest vuruşla gol attı başlığıyla okuyucularına, Hakan Çalhanoğlu'nun Wesley Sneijder'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Inter formasıyla frikik golü atan ilk oyuncu olduğunu vurguladı.
CORREIRE: "Çalhanoğlu'nun incisinden Taremi'nin penaltısına"
FOOTBALL ITALIA: "Çalhanoğlu, Sneijder'i örnek alarak Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki serbest vuruş sıkıntısına son veriyor."
M. CİTY'NİN GÜNDEMİNDE YER ALIYOR!
Bayern'e transfer olacağı yönündeki dedikoduların ardından Hakan Çalhanoğlu'nun takas yoluyla Manchester City'ye transfer olabileceği yönündeki iddialar gündeme geldi.
İspanyol basını fichajes'ın ardından İtalyan medyası da Rodri'nin sakatlığının ardından Pep Guardiola'nın Türk yıldıza ihtiyacının olabileceği aktarıldı.
NURİ ŞAHİN'E ARŞİMET BENZETMESİ
Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund ise flaş bir skorlar Celtic'i 7-1 mağlup etti.
Alman basını Nuri Şahin'li Dortmund'un farklı galibiyetine geniş yer ayırdı.
11 Freunde, Nuri Şahin'i suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet'e benzeterek şu cümlelere yer verdi: "Evreka! Kendi adını alacak olan fiziksel prensibi keşfettikten sonra şehirde çıplak olarak koşan Yunan Arşimet bağırmıştı. Nuri Şahin de dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde bunu bağırabilirdi" ifadelerini kullandı.
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