Avrupa futbolunun zirvesinde Türk rüzgarı! Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Nuri Şahin...

11 Freunde, Nuri Şahin'i suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet'e benzeterek şu cümlelere yer verdi: "Evreka! Kendi adını alacak olan fiziksel prensibi keşfettikten sonra şehirde çıplak olarak koşan Yunan Arşimet bağırmıştı. Nuri Şahin de dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde bunu bağırabilirdi" ifadelerini kullandı.