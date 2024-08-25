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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Avusturya ekibi Salzburg ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında oynanacak maçı yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 16:56
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Avusturya ekibi Salzburg ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Salzburg Stadı'nda 27 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Luca Pairetto VAR, Valerio Marini ise AVAR olarak görev yapacak.

Eşleşmedeki ilk maçı Salzburg 2-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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