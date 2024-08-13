Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Ludogorets Razgrad - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Ludogorets Razgrad ile Karabağ Ön Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ludogorets Razgrad - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 09:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ludogorets Razgrad - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Ludogorets Razgrad - Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Ludogorets Razgrad ile Karabağ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ludogorets Razgrad - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUDOGORETS RAZGRAD - KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets Razgrad - Karabağ maçı 13 Ağustos Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

İsveçli'ye G.Saray yolu gözüktü!
İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım!
DİĞER
Fenerbahçe Lille'i elerse kimle eşleşecek, hangi takımla? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin muhtemel play-off rakibi
Siber casusluk ağı çökertildi: 11 kişi tutuklandı!
F.Bahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte o isimler
G.Saray'da Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu 09:47
Rangers - Dynamo Kiev maçı hangi kanalda? Rangers - Dynamo Kiev maçı hangi kanalda? 09:44
FCSB - Sparta Prag maçı hangi kanalda? FCSB - Sparta Prag maçı hangi kanalda? 09:41
Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçı hangi kanalda? Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçı hangi kanalda? 09:37
Ludogorets Razgrad - Karabağ maçı hangi kanalda? Ludogorets Razgrad - Karabağ maçı hangi kanalda? 09:33
Ferencvaros - Midtjylland maçı hangi kanalda? Ferencvaros - Midtjylland maçı hangi kanalda? 09:28
Daha Eski
PAOK - Malmö maçı hangi kanalda? PAOK - Malmö maçı hangi kanalda? 09:25
G.Saray'dan 45 milyon Euro'luk transfer! Eski Fenerli geliyor G.Saray'dan 45 milyon Euro'luk transfer! Eski Fenerli geliyor 09:23
Bodo/Glimt - Jagiellonia Bialystok maçı hangi kanalda? Bodo/Glimt - Jagiellonia Bialystok maçı hangi kanalda? 09:19
APOEL Nicosia - Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? APOEL Nicosia - Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? 09:14
Keita Balde Sivasspor'da! Keita Balde Sivasspor'da! 09:07
Twente - Salzburg maçı hangi kanalda? Twente - Salzburg maçı hangi kanalda? 08:51