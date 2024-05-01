Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Paris Saint Germain maçı CANLI izle! (Dortmund - PSG maçı canlı anlatım) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Borussia Dortmund - Paris Saint Germain maçı CANLI izle! (Dortmund - PSG maçı canlı anlatım) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Borussia Dortmund ile PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalıyor. Borussia Dortmund - PSG maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 21:48
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Borussia Dortmund - Paris Saint Germain maçı CANLI izle! (Dortmund - PSG maçı canlı anlatım) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşıyor. Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden takip canlı takip edebilirsiniz...

Borussia Dortmund - PSG maçını CANLI izlemek için tıklayın

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Adeyemi, Brandt, Sancho, Füllkrug

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Dembele, Barcola, Mbappe

DORTMUND - PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dortmund - PSG maçı TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.

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