Borussia Dortmund - Paris Saint Germain maçı CANLI izle! (Dortmund - PSG maçı canlı anlatım) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşıyor. Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden takip canlı takip edebilirsiniz...
Borussia Dortmund - PSG maçını CANLI izlemek için tıklayın
İŞTE MAÇIN 11'LERİ: Borussia Dortmund:
Borussia Dortmund:Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Adeyemi, Brandt, Sancho, Füllkrug
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Dembele, Barcola, Mbappe
DORTMUND - PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dortmund - PSG maçı TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.