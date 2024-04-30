Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Real Madrid | CANLI İZLE (BAYERN MÜNİH - REAL MADRID | ŞİFRESİZ İZLE) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Bayern Münih - Real Madrid | CANLI İZLE (BAYERN MÜNİH - REAL MADRID | ŞİFRESİZ İZLE) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Yarı final ilk maçında Alman devi Bayern Münih sahasında İspanyol devi Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor. Bayern Münih - Real Madrid karşılaşmasını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 21:51
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Bayern Münih - Real Madrid | CANLI İZLE (BAYERN MÜNİH - REAL MADRID | ŞİFRESİZ İZLE) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Bayern Münih ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalıyor. Bayern Münih - Real Madrid maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Bayern Münih - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Eric Dier, Kim Min-Jae, Mazraouii Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Guerreiro, Harry Kane

Real Madrid: Lunin, Lucas Vazquez, Rüdiger, Nacho, Mendy, Tchouameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr

BAYERN MÜNİH - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Bayern Münih - Real Madrid maçı TV 8.5'tan canlı yayınlanıyor.

BAYERN MÜNİH - REAL MADRID MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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