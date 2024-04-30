Bayern Münih - Real Madrid | CANLI İZLE (BAYERN MÜNİH - REAL MADRID | ŞİFRESİZ İZLE) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Bayern Münih ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalıyor. Bayern Münih - Real Madrid maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
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İLK 11'LER
Bayern Münih:
Bayern Münih:Neuer, Kimmich, Eric Dier, Kim Min-Jae, Mazraouii Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Guerreiro, Harry Kane
Real Madrid: Lunin, Lucas Vazquez, Rüdiger, Nacho, Mendy, Tchouameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr
BAYERN MÜNİH - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bayern Münih - Real Madrid maçı TV 8.5'tan canlı yayınlanıyor.
BAYERN MÜNİH - REAL MADRID MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...