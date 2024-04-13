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Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi için büyük fırsatı kaçırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren tarihi bir değişiklik yaşanacak. Söz konusu değişim takımlar için büyük bir fırsat olacak. Fakat temsilcilerimiz bu fırsattan yararlanamayacaklar. İşte haberin detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 11:04
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Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi için büyük fırsatı kaçırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren önemli bir değişim söz konusu. Turnuvaya katılacak olan takım sayısı 32'den 36'ya çıkarken, yeni 4 ekibin hangi kıstaslara göre belirleneceği de UEFA tarafından duyuruldu.

Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi için büyük fırsatı kaçırdı!

Bu anlamda UEFA Ülkeler Sıralaması'nda beşinci durumdaki ülkenin liginden ekstra bir takıma yer açılacak. Mevcut durumda Fransa ligi dördüncüsü Lille takımı, bu kontenjana hak kazanıyor.

Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi için büyük fırsatı kaçırdı!

Milliyet'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi eleme turlarından gelecek takım sayısı bir artırılarak da ikinci bir kontenjan açılacak.

Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi için büyük fırsatı kaçırdı!

Diğer iki yeni takım içinde bulunduğumuz sezonki başarı göz önünde bulundurulacak. UEFA Ülke Puanı'nda bu sezon en çok puanı toplayan iki ülkeden birer takıma, Devler Ligi'ne direkt giriş bileti verilecek.

Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi için büyük fırsatı kaçırdı!

Temsilcilerimiz bu sezon Avrupa kupalarına etkili bir başlangıç yapmıştı. Fakat Beşiktaş ve Adana Demirspor'un vedasının ardından Galatasaray'ın elenmesiyle sezonluk tabloda 8.'liğe kadar düşüldü ve Şampiyonlar Ligi'ne fazladan takım gönderme şansı kalmadı.

Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi için büyük fırsatı kaçırdı!

Mevcut durumda Roma ve Borussia Dortmund ek kontenjanları alan takımlar.

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