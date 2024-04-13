Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi için büyük fırsatı kaçırdı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren tarihi bir değişiklik yaşanacak. Söz konusu değişim takımlar için büyük bir fırsat olacak. Fakat temsilcilerimiz bu fırsattan yararlanamayacaklar. İşte haberin detayları...
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Diğer iki yeni takım içinde bulunduğumuz sezonki başarı göz önünde bulundurulacak. UEFA Ülke Puanı'nda bu sezon en çok puanı toplayan iki ülkeden birer takıma, Devler Ligi'ne direkt giriş bileti verilecek.
Temsilcilerimiz bu sezon Avrupa kupalarına etkili bir başlangıç yapmıştı. Fakat Beşiktaş ve Adana Demirspor'un vedasının ardından Galatasaray'ın elenmesiyle sezonluk tabloda 8.'liğe kadar düşüldü ve Şampiyonlar Ligi'ne fazladan takım gönderme şansı kalmadı.
Mevcut durumda Roma ve Borussia Dortmund ek kontenjanları alan takımlar.
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