Arsenal - Bayern Münih maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, evinde Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetiyor. İngiliz temsilcisi Arsenal taraftarı önünde avantajlı bir skor için sahaya çıkıyor. Bayern Münih ise deplasmandan galip gelerek rövanş öncesi tur kapısını aralamak istiyor.

Arsenal - Bayern Münih mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

👉ARSENAL - BAYERN MÜNİH MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Arsenal: David Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Jorginho, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli, Havertz.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, De Ligt, Dier, Davies, Laimer, Goretzka, Sané, Musiala, Gnabry, Kane.

ARSENAL - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Bayern Münih maçı 9 Nisan Salı günü saat 22.00'de başladı. Mücadele Tv 8,5'ta canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIM DA GRUBUNU LİDER BİTİRDİ

Devler Ligi'nde bu sezon PSV Eindhoven, Lens ve Sevilla ile B Grubu'nda yer alan Arsenal, grubunu 13 puanla lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Porto ile karşılaşan İngiliz ekibi, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibini ikinci karşılaşmada penaltılar sonucunda 4-2 yenerek çeyrek finale çıktı. Grup aşamasında Manchester United, Galatasaray ve Kopenhag ile mücadele eden Bayern Münih ise grubunu 16 puanla lider tamamladı. Son 16 turunda Lazio ile eşleşen Alman temsilcisi, ilk maçta 1-0 yenildiği rakibini rövanş müsabakasında 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 13. RANDEVU

Arsenal ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Bayern, 7 galibiyet elde ederken, Arsenal ise 3 kez kazandı. İki takım arasında oynanan 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Alman temsilcisi, bu maçlarda 27 gol atarken, İngiliz ekibi 13 gol kaydetti. İki takım, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2016/2017 sezonu son 16 turunda rakip olmuştu. Bayern Münih, iki müsabakayı da 5-1'lik sonuçlarla kazanarak tur atladı.