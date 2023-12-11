Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon Euro'luk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon Euro'yu da kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon Euro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon Euro'ya çıkacak.