Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son haftasında Kopenhag ile gruptan çıkmak için kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı. Sarı-kırmızılılarda Danimarka ekibiyle oynanacak maç için geri sayım başlarken, takımın yıldızları Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 14:03
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Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

TUR İÇİN GALİBİYET ŞART

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, salı günü oynanacak maçı kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayern Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

GALİBİYET 12,4 MİLYON EURO KAZANDIRACAK

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon Euro para ödülünün de sahibi olacak.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon Euro'luk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon Euro'yu da kasasına koyacak.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon Euro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon Euro'ya çıkacak.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

KOPENHAG SON 6 MAÇINDA BİR KEZ KAZANDI

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, son 6 resmi maçının sadece birinden galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Danimarka ekibi, kendi liginde oynadığı son bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile berabere kalan Kopenhag, Danimarka Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçta 2-0 yenildiği Silkeborg'u ikinci müsabakada 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile deplasmanda final maçına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kadroyu belirledi.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

ZAHA VE ZIYECH İÇİN KARAR VERİLDİ

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı öncesi Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ile ilgili kararını verdi.

Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Sabah'ın haberine göre; takımla çalışmalara başlayan Hakim Ziyech, bu maçta forma giymek istediğini teknik ekibe iletti.

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