Galatasaray'da flaş Zaha ve Ziyech gelişmesi! Kopenhag maçında...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.
Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.
Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.
TUR İÇİN GALİBİYET ŞART
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.
Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, salı günü oynanacak maçı kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.
Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayern Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.
GALİBİYET 12,4 MİLYON EURO KAZANDIRACAK
Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon Euro para ödülünün de sahibi olacak.
Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon Euro'luk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon Euro'yu da kasasına koyacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon Euro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon Euro'ya çıkacak.
KOPENHAG SON 6 MAÇINDA BİR KEZ KAZANDI
Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, son 6 resmi maçının sadece birinden galibiyetle ayrıldı.
Danimarka ekibi, kendi liginde oynadığı son bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile berabere kalan Kopenhag, Danimarka Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçta 2-0 yenildiği Silkeborg'u ikinci müsabakada 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.
Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile deplasmanda final maçına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kadroyu belirledi.
ZAHA VE ZIYECH İÇİN KARAR VERİLDİ
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı öncesi Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ile ilgili kararını verdi.
Sabah'ın haberine göre; takımla çalışmalara başlayan Hakim Ziyech, bu maçta forma giymek istediğini teknik ekibe iletti.
Buruk'un Faslı yıldıza ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.
Öte yandan Adana Demirspor maçında kulübede olan Wilfried Zaha da Kopenhag maçına ilk 11'de başlayacak.