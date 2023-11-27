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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyacanı 28 Kasım Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İşte fikstür...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 11:54
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. hafta heyecanı, 28 Kasım Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, 28 Kasım Salı günü ve 29 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:

28 Kasım Salı:

20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)

23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)

23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)

29 Kasım Çarşamba:

20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)

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