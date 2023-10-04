Leipzig 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) M. City Almanya'dan 3 puanla döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci karşılaşmasında Manchester City deplasmanda Leipzig'i 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan City, 25. dakikada Philip Foden'ın golüyle öne geçti. Leipzig'de Lois Openda 48. dakikada skoru eşitlerken Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Julian Alvarez 84. dakikada İngiliz ekibini öne geçirdi. Jeremy Doku 90. dakikada son noktayı koyarken City, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etti.

M. City aldığı galibiyle puanını 6'ya yükseltti.

RB Leipzig ise 3 puanda kaldı.

Grubun 3. maçında Leipzig evinde Kızılyıldız'ı konuk edecek. Manchester City ise İsviçre'de Young Boys'a konuk olacak.