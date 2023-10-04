Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Leipzig 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) M. City Almanya'dan 3 puanla döndü!

Leipzig 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) M. City Almanya'dan 3 puanla döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Leipzig ile Manchester City karşı karşıya geldi. City deplasmanda rakibini 3-1 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 23:54 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 23:55
Leipzig 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) M. City Almanya'dan 3 puanla döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci karşılaşmasında Manchester City deplasmanda Leipzig'i 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan City, 25. dakikada Philip Foden'ın golüyle öne geçti. Leipzig'de Lois Openda 48. dakikada skoru eşitlerken Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Julian Alvarez 84. dakikada İngiliz ekibini öne geçirdi. Jeremy Doku 90. dakikada son noktayı koyarken City, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etti.

M. City aldığı galibiyle puanını 6'ya yükseltti.

RB Leipzig ise 3 puanda kaldı.

Grubun 3. maçında Leipzig evinde Kızılyıldız'ı konuk edecek. Manchester City ise İsviçre'de Young Boys'a konuk olacak.

DİĞER
MAÇ TAKVİMİ 5 EKİM 2023: Bugün hangi maçlar var? UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Irak'ın kuzeyine 4 günde 3'üncü harekat! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 22 terör hedefine bomba yağdı
Şenol Güneş: Lugano maçında oynamayacak!
G.Saray maçı sonrası kriz! Soruşturma...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Newcastle evinde PSG'yi dağıttı!
Dortmund ile Milan yenişemedi!
ÇILGIN SAYISAL ÇEKİLDİ! (4 EKİM)
BALLI MAHMUDİYE TARİFİ
Şişli'de sular ne zaman gelecek? (4 Ekim)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Newcastle evinde PSG'yi dağıttı! Newcastle evinde PSG'yi dağıttı! 00:01
Dortmund ile Milan yenişemedi! Dortmund ile Milan yenişemedi! 23:57
Barça deplasmanda galip Barça deplasmanda galip 23:56
M. City Almanya'dan 3 puanla döndü! M. City Almanya'dan 3 puanla döndü! 23:54
Beşiktaş EuroCup'a galibiyetle başladı! Beşiktaş EuroCup'a galibiyetle başladı! 23:23
İşte UEFA ülke puanındaki güncel sıralama İşte UEFA ülke puanındaki güncel sıralama 22:59
Daha Eski
Ali Koç'tan flaş Krunic açıklaması Ali Koç'tan flaş Krunic açıklaması 22:17
A. Madrid 5 gollü maçta Feyenoord'u devirdi! A. Madrid 5 gollü maçta Feyenoord'u devirdi! 21:43
Shakhtar'dan muhteşem geri dönüş! Shakhtar'dan muhteşem geri dönüş! 21:39
F.Bahçe galibiyetle başladı! F.Bahçe galibiyetle başladı! 21:31
F.Bahçe Trnava mücadelesine hazır F.Bahçe Trnava mücadelesine hazır 20:44
Kara Kartal Lugano'ya hazır Kara Kartal Lugano'ya hazır 20:33