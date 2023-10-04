Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı canlı izle | Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı canlı izle | Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Antwerp ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:50
Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı canlı izle | Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Antwerp - Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. H Grubu'nda Antwerp ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ANTWERP - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı 4 Ekim Çarşamba günü TSİ 19:45'te başlayacak. Mücadeleyi TV 8,5'te canlı izleyebilirsiniz.

ANTWERP - SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE

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