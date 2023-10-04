Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Antwerp 2-3 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU - ÖZET) Shakhtar'dan muhteşem geri dönüş!

Antwerp 2-3 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU - ÖZET) Shakhtar'dan muhteşem geri dönüş!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Antwerp sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 21:39
Antwerp 2-3 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU - ÖZET) Shakhtar'dan muhteşem geri dönüş!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçında Antwerp ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda ise deplasman takımı geri dönerek 3-2 kazandı.

Antwerp'te golleri 3. dakikada Arbnor Muja ve 33. dakikada Michel Balikwisha kaydetti.

Shakhtar'ın gollerini ise 48. ve 76. dakika Danylo Sikan, 71. dakikada Yaroslav Rakitskyi attı.

Antwerp'te Toby Alderweireld 90. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla Antwerp 0 puanda kaldı.

Shakhtar ise 3 puana yükseldi.

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