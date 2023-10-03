Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag 1 - 2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET İZLE)

Kopenhag 1 - 2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET İZLE)

Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki diğer maçta Bayern Münih, deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti. Alman ekibinin golleri Musiala ve Mathys Tel'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 00:17 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 01:10
Kopenhag 1 - 2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET İZLE)

Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda öne geçen taraf ev sahibi Kopenhag oldu. Danimarka ekibi 56. dakikada Lerager'in goülyle 1-0 öne geçti.

Bayern Münih, 67'de Musiala ile beraberliği yakaladı. 83'te Mathys Tel, konuk takıma galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bayern Münih bu galibiyetle 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Devler Ligi'nde Manchester United - Galatasaray ve Kopenhag - Bayern Münih maçlarının yanı sıra 6 maç daha oynandı.

İŞTE DİĞER SONUÇLAR

Red Bull Salzburg 0 - 2 Real Sociedad

Union Berlin 2 - 3 Braga

Inter 1 - 0 Benfica

Lens 2 - 1 Arsenal

Napoli 2 - 3 Real Madrid

PSV 2 - 2 Sevilla

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