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Bayern Münih 4-3 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET) Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Grubu ilk maçında Bayern Münih evinde Manchester United'ı ağırladı. Mücadeleyi 4-3 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Laroy Sane, Gnabry, penaltıdan Kane ve Mathys Tel kaydetti. Manchester United'ın golleri Hojlund ve Casemiro'dan (2) geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 00:07
Bayern Münih 4-3 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET) Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih ile Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında kozlarını paylaştı. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Glenn Nyberg düdük çaldı.

Mücadeleyi 4-3 kazanan Bayern Münih 3 puanın sahibi oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Sane, 32. dakikada Gnabry, 53. dakikada penaltıdan Kane ve 90+2. dakikada Mathys Tel kaydetti. Manchester United'ın golleri 49. dakikada Hojlund ve 88 ile 90+5. dakikada Casemiro'dan geldi.

A Grubu'nun diğer maçında Galatasaray evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

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